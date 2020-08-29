Омск, 29 августа, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Ветеран двух войн, житель Омска Иван Иванович Смирнов скончался на 101-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в областном правительстве.

Omskportal.ru Иван Иванович Смирнов

Иван Смирнов родился 5 января 1920 года. Вступил добровольцем в ряды Красной армии в декабре 1939 года. Войну с Финляндией закончил в тылу противника 13 марта 1940 года. Во время Великой Отечественной войны сражался в составе 3-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Австрии, Болгарии, Венгрии. Был контужен. В 1946 году Ивана Смирнова перевели из Будапешта в Омск.

Он награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «За заслуги перед отечеством», медалями.

Родным и близким ветерана выразили соболезнования власти Омской области и Омска.

«Такие люди, как Иван Иванович, — гордость Омской земли. Его имя навсегда останется в истории нашего региона», — подчеркнул губернатор региона Александр Бурков.