Цхинвал, 29 августа, 2020, 16:39 — ИА Регнум. В Южной Осетии возбудили дело после смерти задержанного сотрудниками МВД мужчины. Глава республики Анатолий Бибилов выступил с обращением к народу, в котором назвал инцидент следствием произвола правоохранителей.

Presidentruo.org Анатолий Бибилов

«Непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов привели к трагедии», — сказал Бибилов в обращении.

Он добавил, что расследование всех обстоятельств его гибели проходит под его личным контролем. В настоящее время восемь сотрудников министерства внутренних дел находятся под следствием.

Напомним, что ранее стало известно об отстранении от должности министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева. Он был отстранен на время расследования причин гибели местного жителя, который находился под следствием по подозрению в совершении покушения на министра внутренних дел. По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Цхинвале неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева.