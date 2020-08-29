Стамбул, Турция, 29 августа, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Турция «превращается» в производственный и технологический центр региона шаг за шагом. Об этом 29 августа заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии одного из технологических центров в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По его словам, темпы развития Турции ускорятся по мере снижения негативного влияния пандемии в мире.

Эрдоган отметил, что 1607 центров инноваций и 85 технопарков уже действуют на территории Турции, что «вносит важный вклад в экономическое процветание страны».

По его словам, руководство Турции, которое стремится к изменению структуры экспорта, делает ставку на производство высокотехнологичной продукции.

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи командованию ВМС Турции современных морских комплексов заявил, что в стране продолжается успешное развитие оборонного комплекса.

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