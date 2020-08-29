Вашингтон, 29 августа, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал свинью с мозговым имплантом. Видеотрансляция велась на YouTube-канале Neuralink.

Heisenberg Media Илон Маск

«Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — сказал Маск.

По его словам, когда свинья что-либо нюхает, встроенный имплант регистрирует импульсы. Предприниматель ожидает, что такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию.

Как сообщало ИА REGNUM, память можно пересадить, такой успешный эксперимент провели учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые трансплантировали память одной морской улитки другой. Исследования проводились на калифорнийских морских зайцах.

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