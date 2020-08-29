Москва, 29 августа, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Более 15 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 29 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

Так, по состоянию на 16:17 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» отменено три рейса, еще один задержан.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил журналистам, что температура воздуха в Москве 1 сентября может достичь 30-градусной отметки.