Москва, 29 августа, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Президентские выборы в Белоруссии, прошедшие 9 августа 2020 года, являются легитимными. Об этом заявил глава Российской Федерации Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, которых пригласили в Белоруссию на избирательные участки, отказались приехать в страну. Это, по словам российского лидера, может свидетельствовать о том, что заранее была заготовлена их позиция по итогам состоявшегося голосования.

«Мы (власти РФ) исходим из того, что выборы (в Белоруссии) состоялись, — сказал Путин. — Мы — я сразу это сделал».

Президент РФ отметил, что он лично поздравил с победой на этих выборах действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Кроме того, добавил Путин, российская сторона признала легитимность выборов в стране.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей провели телефонные переговоры, в ходе которых подтвердили «недопустимость попыток внешнего вмешательства во внутренние дела» Белоруссии.

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