Вашингтон, 29 августа, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Первый запуск космического корабля Starliner компании Boeing с экипажем на борту состоится не ранее июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Official SpaceX Photos Старт космической ракеты

Компания Boeing разработала космический корабль Starliner по контракту с NASA. В американском аэрокосмическом ведомстве рассчитывают использовать корабли этой серии для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Первый испытательный запуск корабля Starliner в беспилотном режиме состоялся в декабре 2019 года. Корабль успешно вышел на околоземную орбиту, однако из-за сбоя в работе бортового оборудования специалисты Boeing и NASA отменили операцию по стыковке с МКС. После этого корабль был возвращён на Землю.

Эта неудача заставила NASA и Boeing пересмотреть график испытаний. Планировалось, что второй испытательный полёт Starliner будет проходить с экипажем на борту, но его решили провести также в беспилотном режиме.

28 августа в NASA представили обновлённую информацию о предстоящих испытаниях корабля Starliner. Сообщается, что испытательный запуск без экипажа состоится не ранее декабря 2020 года. В случае успеха этой миссии пилотируемый полёт может пройти уже в июне 2021 года. Также в NASA отметили, что в Boeing выполнили уже 75% из рекомендаций, подготовленных рабочей группой после неудачного испытания Starliner в декабре 2019 года.

NASA заключало контракт на разработку пилотируемого космического корабля с двумя американскими компаниями — Boeing и SpaceX. В период с мая по август корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно совершил первую пилотируемую миссию к МКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в NASA заявили, что первый регулярный рейс корабля Crew Dragon к МКС состоится не ранее 23 октября.