Бирмингем, Великобритания, 29 августа, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Бирмингема «Астон Вилла» заинтересовался возможностью приобретения нападающего лондонской команды «Челси» Тэмми Абрахама. Об этом 29 августа сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что команда «Астон Вилла» сделала запрос в «Челси» о возможности приобретения 22-летнего футболиста.

При этом сам форвард намерен и дальше оставаться в лондонской команде и побороться в ней за место в основном составе. В качестве альтернативного варианта клубом из Бирмингема рассматривается 25-летний нападающий «Брентфорда» Олли Уоткинс.

Отметим, в минувшем сезоне Тэмми Абрахам сыграл за «Челси» в 34 матчах и отметился в них 15 забитыми мячами.