Вашингтон, 29 августа, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Одна из американских компаний приобретёт подразделения социальной сети TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии за сумму до $30 млрд. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в отрасли.

Chantelle van Heerden TikTok

По данным CNBC, TikTok приближается к завершающей стадии в переговорах о продаже американского подразделения. Отмечается, что также TikTok откажется от подразделений в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Наиболее вероятными покупателями называется компания Oracle, а также сделавшие совместное предложение Walmart и Microsoft. Точная стоимость сделки также не определена, однако обсуждаемая сумма лежит в пределах от $20 млрд до $30 млрд. Отмечается, что о сделке может быть объявлено в первую неделю сентября.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий финансовую деятельность владельца социальной сети TikTok — китайской компании ByteDance — на территории Соединённых Штатов. Для продолжения функционирования социальной сети в США ByteDance вынуждена продать американское подразделение TikTok одной из местных компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа представители компании ByteDance подали жалобу в федеральный суд США, оспорив решение администрации Трампа о запрете деятельности в Соединённых Штатах.