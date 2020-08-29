Москва, 29 августа, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Уверенность в том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет сохранить свой независимый статус и эффективно продолжить работу, выразил министр спорта России Олег Матыцин. Его комментарий 29 августа приводит пресс-служба Минспорта.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

Как отметил Матыцин, противодействие использованию допинга, куда входят также образовательный и административный аспекты, является одним из главных приоритетов в деятельности возглавляемого им ведомства.

Также глава Минспорта отметил, что за последние годы РУСАДА смогло на высоком профессиональном уровне организовать работу в сфере обеспечения проведения допинг-контроля и реализации информационно-образовательных программ, которые направлены на профилактику нарушений антидопинговых правил.

«В связи с решением общего собрания учредителей РУСАДА выражаем уверенность, что агентство сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать. Это важное условие для защиты интересов наших чистых спортсменов и развития российского спорта в целом», — говорится в заявлении Матицына.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДАЮрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства. Позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в своем заявлении сообщило, что оно обеспокоено ситуацией с увольнением Гануса.