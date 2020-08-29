Калуга, 29 августа, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 человек за последние сутки, сообщает 29 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 23 положительных результата тестов, 1 тыс. 98 человек находятся на лечении, 6 тыс. 858 человек выздоровело, 67 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (225), в Обнинске (127), Людиновском районе (111), в Боровском районе (102), в Жуковском районе (61) и в Малоярославецком районе (61).