Калуга, 29 августа, 2020, 15:14 — ИА Регнум. 29 августа Калуга отметила свой 649-й день рождения. В торжествах приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководители Городской Управы, депутаты Городской Думы, представители общественных организаций, активисты территориальных общин и жители города.

Фото Городской Думы Калуги Глава городского самоуправления Александр Иванов отметил успехи и достижения Калуги

Начались торжества с возложения венков и цветов к Вечному Огню на площади Победы.

В парке культуры и отдыха состоялось церемония награждения победителей городского конкурса «Дом образцового содержания».

«Конкурс проводится уже пятнадцатый год, калужане принимают в нём всё более активное участие, — отметил Александр Иванов. — Все участники конкурса вносят огромный вклад в благоустройство и озеленение Калуги, в нашем городе становится всё больше благоустроенных и ухоженных дворов, домов и подъездов».

Начальник управления ЖКХ Александр Хавкин вручил дипломы призы победителям конкурса «Лучший дворник Калуги».

С праздником Калугу поздравили города-побратимы и партнёры, в том числе Зуль, Тирасполь, Брянск, также поздравления поступили от Московской Городской Думы.

Глава городского самоуправления Александр Иванов отметил успехи и достижения Калуги.

«За последние годы в нашем городе были достигнуты немалые успехи в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры, но мы не останавливаемся на достигнутом. В текущем году выполнен значительный объём работ по ремонту дорог и дворовых территорий, благоустройству общественных территорий, созданию комфортной городской среды, — рассказал Александр Иванов. — Это результат плодотворного труда калужан. Пусть наша милая Калуга процветает и развивается, дарит каждому жителю яркие мечты и светлые надежды. Уверен, что с каждым годом наш любимый город будет становиться всё краше, и мы достойно встретим 650-летний юбилей Калуги, который будет отмечаться в следующем году! С Днем рождения, любимый город!»