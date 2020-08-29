Москва, 29 августа, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Свое мнение о проверке на полиграфе футбольного арбитра Алексея Еськова, исполнявшего функции видеоассистента в матче первого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи», высказал эксперт и член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин. Его слова 29 августа приводит «Чемпионат».

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"Проверка судей на детекторе лжи — не просто перебор, это вообще не имеет отношения к спорту. Сейчас проверили Еськова. Думаю, следующий шаг — газовая камера. Остановитесь!» — заявил эксперт.

Также он порекомендовал тому, кто придумал проверять футбольного арбитра на детекторе лжи, начать с себя, и указал, что «под пытками любой скажет вещи, которых не было».

Кроме этого, Созин отметил, что в случае ошибки судей, нужно данную ситуацию разбирать цивилизованным способом, а не детектором лжи.

«Интересно было бы посмотреть на результаты полиграфа тех, кто принимал решение по Сутормину и Полозу. Судьи — тоже часть футбола, не надо их выделять», — подчеркнул член комитета по этике РФС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свое мнение на тему того, что судья Алексей Еськов не прошёл проверку на полиграфе, высказал бывший главный наставник московской команды «Локомотив»Юрий Семин.