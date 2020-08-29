Владимир, 29 августа, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 29 августа зарегистрировано 194 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5463 пациента.

В регионе было проведено 192 тыс. 669 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 236 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 27 человек. На стационарном лечении находятся 37 пациентов с ОРВИ и 399 — с пневмонией.