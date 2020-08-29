Владимир, 29 августа, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Во Владимирской области 29 августа подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них семь случаев выявлено в Коврове, шесть — в Вязниках, пять — во Владимире, по два — в Гусь-Хрустальном, Муроме и Александрове, по одному — в Петушках, Юрьеве-Польском и Судогде.

Всего в области зарегистрированы 6264 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5463 пациента, в том числе 18 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 194 человека.