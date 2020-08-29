Астрахань, 29 августа, 2020, 14:56 — ИА Регнум. В Астраханской области 29 августа подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зарегистрировано 5658 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 624 человека.

Выздоровели 5258 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19, 72 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2908 человек, 15 тыс. 516 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,08.