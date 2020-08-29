Липецк, 29 августа, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В Липецкой области 29 августа подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона выявлен 5041 положительный тест.

За весь период наблюдения 4593 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 15 — за последние сутки. 26 человек скончались.