Мадрид, 29 августа, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Колумбийский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Хамес Родригес может перейти в состав ливерпульской команды «Эвертон». Об этом 29 августа сообщает El Mundo Deportivo.

Hasebemakoto Хамес Родригес

По данным источника, 29-летний футболист уже согласовал с ливерпульской командой все условия личного контракта.

Также указывается, что зарплата колумбийца в «Эвертоне» будет составлять около €4,5 млн в год, и отмечается, что ради переезда в английский чемпионат игрок пошел почти на двукратное сокращение своего заработка.

Отметим, в минувшем сезоне Хамес Родригес сыграл за «Реал» в восьми матчах и отметился в них одним забитым мячом.