Чусовой, Пермский край, 29 августа, 2020, 14:43 — ИА Регнум. В Пермском крае по подозрению в убийстве десятилетней девочки задержан подросток, сообщает СУ СКР по региону.

Убийство

В отношении 16-летнего жителя Чусовского района решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что подросток имеет судимость за преступление имущественного характера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 27 августа в правоохранительные органы поступила информация о беззвестном исчезновении ребенка. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли днём 28 августа недалеко от дома.