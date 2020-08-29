Оренбург, 29 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 29 августа, зафиксирован один летальный исход пациента от последствий COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончалась женщина 1934 года рождения из Оренбурга. У пожилой пациентки подтвержденная пневмония и положительный результатом теста на коронавирус.

С начала пандемии в регионе коронавирусная инфекция стала причиной смерти 75 человек.