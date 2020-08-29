Киев, 29 августа, 2020, 14:20 — ИА Регнум. Представители украинских радикальных организаций, ранее напавших на автобус с членами организации «Патриоты — За жизнь», заслуживают не наказания, а награждения. Такое мнение 28 августа высказал бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош на своей странице в социальной сети Facebook.

Volodymyr Tverdokhlib Дмитрий Ярош

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Ярош назвал напавших «патриотами», которые «решились на такое действие» во имя Украины, которая якобы воюет с Россией. По мнению националиста, они заслуживают не наказания, а награждения.

«Если же власть и в дальнейшем будет терпеть реваншистские и антигосударственные бандформирования, типа ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь» — ИА REGNUM), ПШ (Партия Шария — ИА REGNUM) и т. д., она потеряет всякую свою легитимность, и это приведет к ее смене», — написал он.

Напомним, 27 августа депутат Рады Илья Кива сообщил, что на трассе Киев — Харьков радикалами из организаций «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был расстрелян автобус с членами организации «Патриоты — За жизнь». По информации национальной полиции Украины, в результате пострадали два человека, подозреваемые в нападении на автобус были задержаны. Отметим, сегодня в Харькове происходит суд над задержанными.

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