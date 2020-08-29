Екатеринбург, 29 августа, 2020, 13:23 — ИА Регнум. В Свердловской области ещё семь пациентов скончались от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии общее число летальных исходов достигло уже 448. Пол и возраст умерших не раскрываются. Также чиновники не сообщают количество заразившихся коронавирусом и умерших от других заболеваний.

С начала пандемии в регионе было обнаружено 25 076 носителей коронавируса. Из них уже выздоровели 19 856.