Челябинск, 29 августа, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В Челябинской области за 28 августа было выявлено 78 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили 14 253 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 2668.

За сутки 71 пациент был выписан. А за весь период пандемии выздоровели 11 182 гражданина.