Лондон, 29 августа, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Немецкий защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Шкодран Мустафи может покинуть свою нынешнюю команду. Об этом 29 августа сообщает Sky Sports.

Chensiyuan Шкодран Мустафи

По информации источника, 28-летний игрок хотел бы войти в состав одной из команд чемпионата Германии.

Отметим, Мустафи выступает за лондонский «Арсенал» с 2016 года, а до этого играл в командах «Сампдория» из Генуи и «Валенсия». В нынешнем сезоне провел за свой клуб 15 матчей и не отметился в них результативными действиями.