Вашингтон, 29 августа, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Компания Microsoft начала тестировать ряд новых функций приложения «Ваш телефон», встроенного в операционную систему Windows 10. Об этом сообщает портал WindowsLatest.

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Приложение «Ваш телефон» было добавлено в операционную систему Windows 10 в обновлении, вышедшем в октябре 2018 года. Это приложение позволяет пользователям подключать к компьютеру под Windows 10 Android и iOS-смартфоны для получения доступа к фотографиям и SMS-сообщениям.

Участники тестовой программы получили доступ к некоторым новым функциям приложения. В частности, в обновлённой программе «Ваш телефон» добавлена новая вкладка «Контакты», которая позволит через компьютер управлять списком контактов на подключенном смартфоне.

Также в тестовой версии приложения улучшен интерфейс меню настроек посредством разделения на категории «Мои устройства», «Функции», «Персонализация», «Общие» и другие. Также значимым изменением является возможность управления Android-приложениями на смартфоне через персональный компьютер. Ожидается, что новые функции будут добавлены в одном из следующих обновлений Windows 10.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе компания Microsoft опубликовала предварительную версию операционной системы Windows 10 20H2.