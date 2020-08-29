Ростов-на-Дону, 29 августа, 2020, 12:01 — ИА Регнум. В Ростовской области два человека погибли и трое получили различные травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 29 августа.

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Авария произошла на участке автодороги в Аксайском районе в 8:25 мск. Из предварительной информации ведомства следует, что водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу движения и столкнулся со встречным Toyota Land Cruiser Prado. От удара внедорожник отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Lada Granta.

В результате аварии погибли два пассажира Hyundai Accent. Пострадали водитель Hyundai Accent и пассажир внедорожника.

По факту аварии проводится проверка.