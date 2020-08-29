Москва, 29 августа, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Тренер Владимир Воронов, который работал с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом 29 августа сообщил близкий к ситуации источник, его слова приводит ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Осложнения из-за коронавируса. Владимир Михайлович несколько дней находился в реанимации», — рассказал источник.

При этом известно, что у специалиста были проблемы с сердцем.

Напомним, Владимир Воронов был тренером и преподавателем высшей категории по дзюдо и самбо СДЮСШОР имени Александра Невского, а в последние годы стал директором данной школы. Он также тренировал команды ММА Imperial Team и клуба Red Devil. Фёдор Емельяненко стал тренироваться у него с десятилетнего возраста.