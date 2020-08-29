Пермь, 29 августа, 2020, 11:50 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 августа, выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. В больнице получают лечение 37 человек, а 19 находятся под меднаблюдением в домашних условиях, сообщает краевой минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,7%, а коэффициент распространения — 0,99 (на 28 августа — 0,97).

С начала пандемии в регионе зафиксировано 7 753 носителя нового коронавируса. Скончались 338 пациентов с COVID-19. Выздоровели 5 439 человек. Продолжают лечиться в стационарах 579 пациентов.