Астана, 29 августа, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам в связи с годовщиной закрытия Семипалатинского полигона, на котором проводились ядерные испытания. Обращение главы республики было опубликовано 29 августа международным информационным агентством Казинформ.

Jürgen Höbig, Burkhard Heuel-Fabianek (Research Center Juelich (S)) На Семипалатинском полигоне

Лидер Казахстана подчеркнул, что испытания на Семипалатинском полигоне стали причиной высокой заболеваемости и смертности среди населения, а также привели к интенсивному радиоактивному заражению прилегающих территорий. Вокруг полигона на площади трехсот тысяч квадратных километров проживали порядка полутора миллионов человек, более полумиллиона человек подверглись прямом облучению.

Первоочередной задачей для республики после закрытия полигона, по словам Токаева, стала социальная реабилитация людей и территорий, которые пострадали от длительных ядерных испытаний. Правительство Казахстана рассматривает дальнейшее поэтапное расширение спектра социальных гарантий для данных категорий граждан.

Важнейшим приоритетом, по словам главы Казахстана, является и обеспечение безопасности на территории бывшего полигона. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев отметил, что в 2021 году завершится комплексное экологическое обследование территории полигона, площадь которой составляет 18,5 тысячи квадратных километров.

«Денуклеаризация полигона проходила в рамках широкого взаимодействия Казахстана с такими странами, как Российская Федерация, США и другими, а также международными организациями, в первую очередь, МАГАТЭ», — отметил Токаев, выразив признательность в адрес партнеров возглавляемой им республики за многолетнее и плодотворное сотрудничество в данной стратегически важной сфере.

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Напомним, Семипалатинский полигон был закрыт правительством Казахстанской ССР 29 августа 1991 года.