Москва, 29 августа, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сделать всё возможное для того, чтобы в школах и высших учебных заведениях выполнялись требования санитарных врачей, установленные на период пандемии коронавируса. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу «Россия 1»

Дети в медицинских масках

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Российский лидер подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения. В связи с этим необходимо сделать всё для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно. При этом Путин отметил, что подчас носить медицинские маски бывает довольно тяжело, и нужно иметь это в виду.

«Да, конечно. Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать всё для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», — сказал Владимир Путин.

Носить медицинскую маску бывает довольно непросто, тем более длительное время. Тут нужно учитывать, что преподаватели вряд ли смогут постоянно находится в масках.

«Иногда это и тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе», — отметил Владимир Путин.

Тем не менее глава государства призвал там, где это возможно, и насколько возможно просить людей, чтобы они соблюдали те требования, которые предъявляются санитарными врачами в период пандемии коронавируса.