Санкт-Петербург, 29 августа, 2020, 11:07 — ИА Регнум. На юге Санкт-Петербурга в дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и пассажир минивэна Nissan. На месте происшествия очевидцы заметили элементы полицейской формы. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, погибшим водителем оказался бывший сотрудник полиции, уволенный из органов внутренних дел год назад.

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Трагедия произошла в пятницу, 28 августа, около 19:35 мск в Московском районе Санкт-Петербурга у дома 28 по Дунайскому проспекту. произошло ДТП.

Мужчина 1977 года рождения, управлявший автомобилем Nissan Serena, двигаясь от Витебского проспекта в сторону Московского шоссе, совершил касательное столкновение с внедорожником Mitsubishi Outlander, после чего наехал на грузовой автомобиль MAN.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Ниссан» скончались на месте ДТП от полученных травм. По факту происшествия проводится проверка», — отметили в Главке МВД.