Москва, 29 августа, 2020, 11:06 — ИА Регнум. За сутки в Российской Федерации зарегистрирован 4941 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 4941 случай COVID-19 зафиксированы в 84 российских регионах.

Наибольшее число случаев выявлено в Москве — 677. Затем следует Санкт-Петербург — 189, далее Московская область — 163.