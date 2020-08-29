Рязань, 29 августа, 2020, 11:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 27 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области. На подтверждение направлены ещё 30 положительных тестов, сообщили 29 августа в региональной оперативной рабочей группе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В целом, в Рязанской области подвержено 7105 случаев заражения коронавируса. Вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей находятся 7135 человек.

В федеральном оперштабе 29 августа заявили о регистрации одного летального исхода в регионе. Таким образом, от осложнений связанных с коронавирусом, скончались 44 человека.