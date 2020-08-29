Белгород, 29 августа, 2020, 11:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 40 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Выписаны 78 пациентов, сообщили 29 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 7279. С начала пандемии в Белгородской области выздоровели 6571 человек.

В федеральную статистику 29 августа внесли два летальных исхода, увеличив количество скончавшихся пациентов до 53. В региональном штабе известно о 56 летальных исходах.