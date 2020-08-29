Брянск, 29 августа, 2020, 11:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки 34 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Выздоровели 19 человек, сообщили 29 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии положительный тест на коронавирус подтверждён у 8159 жителей Брянской области. Завершили лечение выздоровлением 6708 человек.

Лаборатории региона провели 138 148 исследований.