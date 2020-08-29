Санкт-Петербург, 29 августа, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Жительницы Санкт-Петербурга устроили заплыв на надувных матрасах прямо в центре города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 августа в пресс-службе телеканала ТНТ.

Пресс-служба ТНТ Заплыв на надувных матрасах

Группа из десяти девушек устроила необычное «водное дефиле» на Лебяжьей канавке в центре Санкт-Петербурга. Сообщается, что акция приурочена к старту нового сезона сериала «ОЛЬГА» на телеканале ТНТ.

Напомним, премьера четвёртого сезона «ОЛЬГИ» ожидается 31 августа 2020 года. В новых эпизодах главная героиня (Яна Троянова) «дистанцируется от семьи и та оказывается на грани катастрофы».