Курган, 29 августа, 2020, 10:12 — ИА Регнум. В курганском региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов появился дефицит и экономические предпосылки к увеличению тарифа. Об этом сообщает газета «Курган и курганцы» со ссылкой на генерального директора фонда Сергея Евко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Капитальный ремонт дома

Сегодня тариф с квадратного метра площади жилья в регионе составляет 9,6 рублей. По факту жители Курганской области платят 6,97 рублей. С удорожанием стройматериалов постепенно в фонде появляется дефицит.

«Нужно будет принимать решение: либо снижать количество ремонтируемых домов, либо уменьшать наполнение видов работ. Например, если это ремонт кровли, то где-то его будут выполнять без утепления, где-то — с частичной, а не полной заменой стропил», — пояснил Сергей Евко.

Руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области отметил, что решение о повышении тарифа на капремонт будет приниматься взвешенно.