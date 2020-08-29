Тайбэй, 29 августа, 2020, 10:01 — ИА Регнум. Тайваньский разработчик микросхем MediaTek направил в правительство США запрос на получение лицензии для продолжения поставок чипов китайской компании Huawei после вступления в силу новых ограничений. Об этом сообщает агентство Reuters.

Алексей Ерёмин ИА Красная Весна Эмблема Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа в мае расширила санкции в отношении китайской компании Huawei. В соответствии с новыми правилами, любые международные компании не имеют права поставлять Huawei чипы, изготавливаемые с использованием американских технологий.

После этого крупнейший в мире производитель чипов — тайваньская компания TSMC — прекратила принимать новые заказы от Huawei. Новые правила вступят в силу 15 сентября, ожидается, что Huawei удастся частично возместить поставки TSMC за счёт наращивания сотрудничества с MediaTek, однако и эта компания должна получить разрешение от правительства США.

«MediaTek подчёркивает своё уважение к правилам международной торговли, мы уже обратились за разрешением к американской стороне в соответствии с новыми правилами», — сообщили в MediaTek.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле эксперты заявили, что в 2021 году компания Huawei может стать крупнейшим клиентом разработчика чипов MediaTek.