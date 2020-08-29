Москва, 29 августа, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Огневые испытания российского ракетного двигателя РД-191М для носителей семейства «Ангара» запланированы на середину 2022 года, сообщил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов агентству ТАСС.

Mil.ru Ракета-носитель «Ангара-А5»

Разрабатываемый в НПО «Энергомаш» двигатель РД-191М является улучшенной версией двигателя РД-191. Улучшенные двигатели этой серии будут использоваться при запусках ракет-носителей семейства «Ангара», включая пилотируемые старты.

Глава «Энергомаша» отметил, что РД-191М отличается от базового РД-191 по уровню тяги на 10%. Для этого специалисты предприятия изменили ряд конструктивных элементов, включая камеру сгорания, силовые элементы, газогенератор и часть элементов турбонасосного агрегата.

Арбузов добавил, что в настоящее время в КБ «Энергомаша» идёт разработка конструкторской документации для ПАО «Протон-ПМ». Именно на этом пермском предприятии будет организованно серийное производство вдвигателей РД-191М.

Ожидается, что первый образец двигателя будет собран в конце 2021 года. В середине 2022 года в «Энергомаше» рассчитывают провести огневые испытания РД-191М, а с 2023 года — начать поставки двигателей для ракет семейства «Ангара». Запуски РН «Ангара» с двигателями этой модификации должны начаться с 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе на космодром «Плесецк» была доставлена тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» для подготовки ко второму испытательному запуску.