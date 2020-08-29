Веллингтон, 29 августа, 2020, 08:55 — ИА Регнум. Фондовой бирже Новой Зеландии (NZX) удалось восстановить нормальную деятельность после кибератаки во второй половине дня 28 августа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Pixabay.com Кибератака

Новозеландская биржа подверглась массивной кибератаке 25 августа. В течение четырёх дней торговля на бирже периодически приостанавливалась из-за проблем с подключением к сети. Нормальная работа всех систем была восстановлена только после полудня 28 августа.

Министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон рассказал, что к восстановлению работоспособности систем Новозеландской биржи и пресечению дальнейших кибератак были привлечены специалисты правительственного бюро безопасности связи и национального агентства по борьбе с киберпреступностью.

«Я не могу вдаваться в подробности, но могу заверить, что в правительстве очень серьёзно отнеслись к этому инциденту», — подчеркнул Робертсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе кибератаке подвергся австралийский оператор связи Telstra.