Роли, США, 29 августа, 2020, 08:47 — ИА Регнум. Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников готов к началу переговоров о новом соглашении со своей командой. Его мнение на эту тему 29 августа приводит официальный сайт НХЛ.

nhl.com Андрей Свечников

«Я открыт (для новых переговоров)», — заявил российский хоккеист.

Также он отметил, что считает, что его агент Марк Гандлер сделает всю необходимую в данном случае работу и сообщил, что сказал агенту, что не хочет ничего знать об этом до завершения переговоров.

«Мне скажут, когда все будет готово, я просто не хочу об этом беспокоиться», — отметил Свечников.

При этом в настоящее время российский форвард восстанавливается от травмы, которую он получил в третьей игре серии первого раунда плей-офф против клуба «Бостона Брюинз», когда подвернул ногу в борьбе со словаком Зденой Харой. «Каролина» проиграла в серии со счетом 1−4.

Отметим, «Каролина» выбрала Свечникова под общим вторым номером на драфте НХЛ в 2018 году. В 68 матчах нынешнего сезона он набрал 61 очко (24 шайбы + 37 результативных передач).