В Оренбуржье оценивают ущерб от крупного пожара
Бузулукский район, Оренбургская область, 29 августа, 2020, 08:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области до 31августа оценят ущерб от крупного пожара, который произошел в поселке Колтубановский Бузулукского района. Такую задачу поставил губернатор Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного правительства.
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Тушение пожара
Погорельцам предложено временное жилье. Областная власть обещает помочь людям в течение двух недель.
Напомним, 28 августа в поселке Колтубановский из-за крупного пожара пострадали 13 домов и 21 надворная постройка. Травмирован один человек. В муниципальном образовании введен режим ЧС.