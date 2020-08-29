Бузулукский район, Оренбургская область, 29 августа, 2020, 08:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области до 31августа оценят ущерб от крупного пожара, который произошел в поселке Колтубановский Бузулукского района. Такую задачу поставил губернатор Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного правительства.

47.mchs.gov.ru Тушение пожара

Погорельцам предложено временное жилье. Областная власть обещает помочь людям в течение двух недель.

Напомним, 28 августа в поселке Колтубановский из-за крупного пожара пострадали 13 домов и 21 надворная постройка. Травмирован один человек. В муниципальном образовании введен режим ЧС.