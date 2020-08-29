Чебоксары, 29 августа, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Чувашию посетили полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Они побывали на чебоксарских предприятиях и обсудили вопросы развития и поддержки промышленности, а также подготовку к Единому дню голосования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

Pfo.gov.ru Игорь Комаров и Денис Мантуров в чебоксарской гимназии № 5

Высокие познакомились с работой оборонно-промышленного комплекса, посетив приборостроительное предприятие «Элара» имени Г. А. Ильенко. Кроме того, глава Минпромторга побывал на тракторном концерне, осмотрел выставочную экспозицию продукции промышленных предприятий Чувашии. Также гости посетили гимназию № 5, оценив готовность учреждения к новому учебному году с учётом пандемии коронавируса.

В ходе рабочей поездки Денис Мантуров провёл двустороннюю встречу с врио главы республики Олегом Николаевым. Одной из ключевых тем стало обсуждение социально-экономического развития региона, сообщает Минпромторг.

Приволжский полпред Игорь Комаров провёл совещание по подготовке к Единому дню голосования. Основное внимание было уделено ходу избирательной кампании, готовности избиркомов и правоохранительных органов к проведению голосования и обеспечению общественного порядка. Полпред подчеркнул, что голосование должно пройти с соблюдением всех мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии пройдут выборы главы республики и в органы в местного самоуправления. Всего будет замещено 3,4 тыс. мандатов.