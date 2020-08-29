Бузулукский район, Оренбургская область, 29 августа, 2020, 08:20 — ИА Регнум. В поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области ликвидирован крупный пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.

Tammy Sue Пожар

По данным ведомства, огнем повреждено 13 домов (в том числе один нежилой) и 21 надворная постройка, общая площадь пожара около 1,7 тыс. квадратных метров. Погибших нет. Травмы получил один человек.

Добавим, информация о пожаре в одной надворной постройке поступила диспетчеру 28 августа в 15:08 по местному времени (13:32 мск). О ликвидации ГУ МЧС по региону сообщило в 22:38.

Борьбу с огнем затруднял сильный ветер и жара. К тушению привлекали пожарный поезд, авиацию. В ликвидации ЧП участвовали 119 человек и 53 единицы спецтехники. Из-за крупного пожара в муниципальном образовании объявили режим ЧС.