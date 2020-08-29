Москва, 29 августа, 2020, 07:31 — ИА Регнум. Использовать зондирующие ракеты для изучения микроорганизмов в стратосфере Земли планируют учёные в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Об этом 28 августа сообщил руководитель отдела санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания института Вячеслав Ильин.

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«Сейчас мы пытаемся продумать проект, чтобы исследовать стратосферу и слои атмосферы до 300 километров», — сказал он.

По его словам, такие ракеты могут запускаться по параболической траектории, чтобы взять пробы на разных высотах.

Полученные данные учёные планируют использовать для обеспечения безопасности экипажей космических станций и планеты от занесения опасных микроорганизмов из космоса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России отказались создавать полноценный медицинский модуль Международной космической станции.

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