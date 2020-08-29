Москва, 29 августа, 2020, 07:29 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Ангара-А5» для третьего испытательного запуска будет доставлена на финальную сборку в Москву в ноябре, сообщил генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Варочко ТАСС 28 августа.

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Варочко отметил, что для транспортировки третьей тяжёлой «Ангары» из омского производственного объединения «Полёт» в Москву будет использоваться тот же железнодорожный состав, который применялся для доставки второй «Ангары-А5» на космодром «Плесецк». В Москве третья «Ангара» пройдёт финальные испытания и сборку, запуск этого носителя запланирован на 2021 год.

Первый испытательный запуск российской ракеты-носителя «Ангара-А5» состоялся в декабре 2014 года. В настоящее время на космодроме «Плесецк» готовится второй запуск «Ангары-А5», который должен состояться до конца текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикинзаявил, что график лётных испытаний носителей семейства «Ангара» предусматривает проведение шести пусков ракет в тяжёлой модификации.