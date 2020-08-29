Тегеран, 29 августа, 2020, 09:15 — ИА Регнум. Китайские власти высоко оценили тот факт, что МАГАТЭ и Иран достигли соглашения по урегулированию вопросов осуществления гарантий после дружественных консультаций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отметил: «Мы надеемся, что обе стороны будут продолжать работать в одном направлении и добросовестно выполнять это соглашение». Он также подчеркнул: «Мы призываем все соответствующие стороны приложить конструктивные усилия в этом отношении».

«Факты снова и снова показывают, что одностороннее запугивание только усугубляет конфронтацию, в то время как разногласия могут быть урегулированы только путем равноправного диалога», — сказал он.

Китайский дипломат сообщил: «Это доказано в вопросах осуществления гарантий, и то же самое касается других тем, связанных с иранской ядерной проблемой. В нынешних условиях все соответствующие страны должны придерживаться правильного направления, твердо отстаивать авторитет и эффективность СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН».