Тегеран, 29 августа, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному организацией по делам студентов Ирана, визы для иностранных студентов магистратуры и докторантуры будут выдаваться с 6 сентября 2020 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирана

Глава Организации по делам студентов объявил, что начало учебного года для иностранных студентов-бакалавров в Иране запланировано на ноябрь 2020 года. По его словам, университеты могут подать заявки на студенческие визы для этих студентов-бакалавров в сентябре 2020 года.

«Иностранным студентам, включая тех, кто покинул Иран в связи со вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19), а срок действия их виз еще не истек, а также студентам, срок действия виз которых истек, не нужно продлевать свою студенческую визу до 1 октября по усмотрению университета, в котором они учатся; поэтому они могут въезжать в Иран через границы, однако должны принять необходимые меры для продления своих виз», — говорится в заявлении.