Тегеран, 29 августа, 2020, 11:03 — ИА Регнум. 28 августа старший советник спикера иранского парламента Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что новый Ближний Восток будет переформирован путем полного вытеснения США из региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В ответ на заявление американских официальных лиц о новом Ближнем Востоке чиновник сослался в своем твиттере на «предательство ОАЭ палестинскому делу» и заявил, что этот акт привёл к формированию понятия «новый Ближний Восток». «Администрация США должна знать, что новый Ближний Восток будет переформирован полным вытеснением американцев из региона», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп 13 августа 2020 года объявил об исторической сделке, заключенной при посредничестве его правительства между сионистским режимом Израиля и ОАЭ, которая, по его словам, приведет к полной нормализации отношений между двумя странами.

Критики рассматривали сделку как последнюю попытку Трампа спасти свою президентскую кампанию против представителя демократов Джо Байдена.