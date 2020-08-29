Тегеран, 29 августа, 2020, 11:53 — ИА Регнум. 27 августа заместитель министра обороны Ирана Эбрахим Махмудзаде и Хусейн Арнус, ответственный за формирование кабинета министров в Сирии, в ходе встречи подчеркнули необходимость расширения двусторонних связей в сферах развития инфраструктуры и экономики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 августа.

Nicolas Raymond Флаг Ирана

В ходе встречи стороны уделили особое внимание расширению сотрудничества между Тегераном и Дамаском в области инфраструктуры и жилищного строительства, а также использованию иранского опыта в направлении быстрого строительства жилых пригородов и опреснительных станций, а также открытию широких перспектив сотрудничества в области электроэнергетики, водных ресурсов, нефти, технического образования, подготовки кадров и преодолению любых препятствий на пути реализации подписанных соглашений и меморандумов о взаимопонимании между двумя сторонами.

Махмудзаде также подчеркнул важность усиления координации и совместного сотрудничества во всех секторах экономики, а также активизации роли частного сектора в двух странах для создания совместных проектов.